La Polita si rivolge ancora al prefetto

Ha scritto (nuovamente) al prefetto di Ancona Saverio Ordine per segnalare "l’ennesimo episodio di intralcio al mio diritto di espletare il mandato di consigliere". Parole di Lara Polita, capogruppo di Cittadini in Comune, in vista del Consiglio comunale di oggi alle 16.15 in cui approderà la mozione urgente della maggioranza contro un Centro di permanenza per i rimpatri in territorio falconarese. Venerdì scorso Polita ha chiesto in Comune "copia della documentazione relativa agli impegni presi da sindaco e Giunta a seguito dell’approvazione della mozione-delibera del Consiglio comunale del 2017", senza "ricevere risposta". Fino a ieri, quando non si è presentata direttamente in municipio: "Ho chiamato la segreteria generale e mi è stato detto che mi verrà risposto nel termine di dieci giorni, negandomi l’accesso informale". Come noto, infatti, l’assise si riunirà oggi. L’accusa di Polita: "Mi viene impedito di avere la documentazione necessaria per preparare un adeguato e puntuale intervento". E ancora, rivolgendosi al prefetto, auspica un intervento "affinché a Falconara vengano ristabilite democrazia e correttezza istituzionale".