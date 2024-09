La Politecnica delle Marche al top: "Ponte tra formazione e imprese"

Innovazione, competenze e ricerca sono strumenti utili per le comunità e funzionali alla crescita dei territori e al benessere delle persone che ci vivono. Le Università delle Marche offrono questi strumenti e forniscono un ponte tra formazione e imprese, quindi perché studiare fuori? "Il territorio in cui viviamo, con la sua bellezza, la qualità della vita e le enormi potenzialità – spiega il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, prof Gian Luca Gregori – può essere, al di là di ogni sterile retorica, la vera, grande opportunità per realizzare i sogni delle nostre giovani e dei nostri giovani". La Politecnica delle Marche ha avuto sempre un ottimo rapporto col suo territorio e le istituzioni. "Lavoriamo costantemente insieme per mantenere nel territorio le nostre risorse migliori e attrarne di nuove – continua il rettore – e sicuramente un nodo centrale della collaborazione riguarda l’internazionalizzazione. In questa direzione, la collaborazione con le istituzioni è sempre più necessaria, considerando oltretutto che nel 2025 Ancona ospiterà l’Erasmus Generation Meeting (Egm), il più grande evento della Generazione Erasmus e i campionati nazionali universitari".

"Inoltre, la sinergia tra ricerca, imprese e organizzazioni – spiega Gregori – ci permette di sviluppare nuove opportunità, rafforzando la competitività delle aziende del territorio, ma non solo. In questo contesto, un ruolo chiave lo rivestono i nostri 62 spin-off accademici, pensati per trasformare i risultati della ricerca in soluzioni lavorative concrete. Perché, quindi, studiare fuori dalle Marche?" E i rankings internazionali confermano la direzione presa dall’ateneo marchigiano: dal 26esimo rapporto Almalaurea sul profilo e sulla condizione dei laureati emerge che il tasso di occupazione è pari al 92,4%, contro una media nazionale dell’88,2%. Alla base c’è sempre l’alta formazione di competenze, che può offrirsi solo credendo fortemente nell’innovazione. UnivPM offre 74 corsi di laurea caratterizzati da una forte multidisciplinarità, connessi a una ricerca di eccellenza, al territorio e al mondo del lavoro. Diversi i percorsi di studio legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con opportunità di tirocini per avvicinare le attività formative al mondo del lavoro, nuovi programmi con l’estero e borse di studio.

Ed ecco i nuovi corsi di studio previsti per l’anno accademico 2024/2025: il corso di laurea triennale in "Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche" a San Benedetto del Tronto, attualmente unico nel suo genere a livello nazionale; il corso di laurea triennale in "Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare" con sede ad Ancona; il corso di laurea magistrale in "Ingegneria delle Infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale" con sede ad Ancona e il corso di laurea magistrale, interateneo, in "Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità" con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Camerino, ad Ascoli Piceno. Per quanto riguarda il panorama internazionale, l’Univpm è per la prima volta nell’alleanza europea Sunrise, progetto per lo sviluppo delle economie regionali con un focus sulle tematiche Steam, il cui obiettivo è di creare un legame fra "Università europee" di medie e di piccole dimensioni situate in aree regionali (non metropolitane), attivando dei progetti di trasferimento tecnologico tra territori.

