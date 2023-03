La Politecnica delle Marche tra i migliori atenei

È l’Università Politecnica delle Marche l’unico ateneo marchigiano presente nella classifica "QS world university rankings" che prende in esame circa 1.400 atenei in tutto il mondo. Univpm, con sede ad Ancona, si posiziona tra i posti 801-1000 e risulta il 22esimo tra gli atenei italiani compresi nella graduatoria. Il miglior risultato per la Politecnica Marche, circa 10.200 studenti tra cui 468 internazionali e 644 persone nello staff, nell’area relativa al Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali con la posizione tra 201-250. Dunque, un bel riconoscimento per l’università Politecnica delle Marche.