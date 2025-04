La Politecnica in Vietnam tra cultura e turismo

Conservazione del patrimonio culturale e sviluppo del turismo al centro della collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Hue in Vietnam. I temi della cooperazione riguardano il protocollo d’intesa dal titolo: "Ricerca e orientamento di soluzioni per la conservazione del patrimonio culturale nazionale, associato allo sviluppo del turismo, nelle province di Quang Binh, Quang Tri e Thua Thien Hue, basate sull’applicazione delle tecnologie dell’informazione", condotto congiuntamente dalle due istituzioni dal 2021 al 2025.

Il progetto agevolerà entrambe le parti nello sfruttare i propri punti di forza e nell’accrescere il valore scientifico dei risultati del progetto e contribuirà positivamente alla conservazione del patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio del Vietnam centrale. Per la delegazione HUSC in Italia si tratta di un’importante opportunità di scambio di conoscenze relativamente alle applicazioni tecnologiche, per studiare gli aspetti critici del progetto e poter avviare nuove future collaborazioni.

Si è tenuto lunedì 14 aprile, presso il Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche, l’incontro tra il professor Vo Thanh Tung, Rettore dell’Università delle Scienze (HUSC) di Hue in Vietnam, e il Pro Rettore professor Marco D’Orazio, per riaffermare, a nome del gruppo di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche e dei professori della HUSC delegati, il proprio impegno a collaborare nella attività scientifica e tecnologica.