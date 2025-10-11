La Politecnica scala classifica internazionale

L’Università Politecnica delle Marche (Univpm) scala di oltre 150 posizioni il "Times higher education world university ranking 2026", passando dalla 685esima posizione alla fascia 401-500. A livello nazionale la Politecnica guadagna tredici posizioni, salendo dal 33esimo al 20esimo posto tra gli atenei italiani. Il risultato più significativo riguarda la categoria Research Quality, dove l’ateneo si è classificato 439esimo al mondo, confermando dunque l’eccellenza della produzione scientifica. In foto, il rettore Gian Luca Gregori.
