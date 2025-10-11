Marche, il nodo sanità
11 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
La Politecnica scala classifica internazionale

L’Università Politecnica delle Marche (Univpm) scala di oltre 150 posizioni il "Times higher education world university ranking 2026", passando dalla 685esima posizione alla fascia 401-500. A livello nazionale la Politecnica guadagna tredici posizioni, salendo dal 33esimo al 20esimo posto tra gli atenei italiani. Il risultato più significativo riguarda la categoria Research Quality, dove l’ateneo si è classificato 439esimo al mondo, confermando dunque l’eccellenza della produzione scientifica. In foto, il rettore Gian Luca Gregori.

