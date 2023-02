"La politica deve essere al servizio dei cittadini"

"Intendo la politica come servizio ai cittadini e non la politica che, per i suoi fini, servirsi dei cittadini. Sto incontrando tante belle persone in questa campagna elettorale, è un’avventura emozionante e ci sono idee pragmatiche e concrete da poter raggiungere per cambiare questa città". Così Anna Grasso, ieri, a margine della partecipata conferenza di presentazione al circolo Quercetti di Castelferretti. Commissaria di Polizia locale a Jesi, residente a Castelferretti con la famiglia, ha 46 anni ed è sostenuta dalla lista civica Falconara Libertas: anche lei è in corsa per le Amministrative: "Abbiamo elaborato un programma ponendoci degli obiettivi e spiegando come raggiungerli. Non ci sono false promesse, perché non siamo mossi da vecchie logiche politiche, bensì dall’amore per la nostra città che sta andando incontro ad una desertificazione – spiega Grasso -. Nel 2018 eravamo 2mila persone in più rispetto alle attuali 25.500. Bisogna fare in modo che le persone rimangano nel nostro territorio, con maggiori servizi e migliore vivibilità. Sostenere il commercio e le famiglie sono due cavalli di battaglia, l’abbassamento della pressione fiscale un nostro must. Stiamo ragionando ad alcune premialità. Penso alla Tari: più il cittadino ricicla, più riduce gli sprechi e meno paga. In un colpo solo mantiene un comportamento più virtuoso nei confronti dell’ambiente, altro tema centrale per noi, e risparmia in bolletta". Secondo Grasso si è indietro anche sulla sicurezza e sul decoro: "Ci sono evidenti problemi di viabilità e spesso determinati da opere fatte male – dice –. Poi vogliamo assicurare una presenza maggiore di agenti nei quartieri e in centro per far vivere serenamente i cittadini. Stiamo pensando di organizzare un front office dedicato al decoro, ai cestini, al verde. I cittadini devono essere più partecipi: questo strumento può essere utile. Potenzieremo i servizi, che devono essere capillari per tutti. Dedicheremo impegno al benessere animale, verso i quali c’è stata poca attenzione". Non a caso, Grasso stringeva a sé il "suo" cucciolo Billy. La candidata di Falconara Libertas ha in mente l’introduzione di un professionista che intercetti fondi europei e regionali ("Si sono perse troppe opportunità"), ritiene centrali "mare, cultura e commercio" come elementi identitari e, a chi l’ha tacciata di essere populista, replica "se questo significa assistere i cittadini, ne sono orgogliosa". Sulle persone in rosa ancora non si sbilancia, ma alcuni dei papabili sono noti, come Matteo Marinacci (ex candidato sindaco nel 2018 per Insieme Civico) fino a l’artista Mary Sperti. Grasso avrà inoltre il sostegno del Popolo della Famiglia.