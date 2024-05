"La politica non dimentichi i poveri della città"

Sono trascorsi 1606 anni da quando il corpo di san Ciriaco giunse da Gerusalemme ad Ancona e da allora ogni anno, il 4 maggio, gli anconetani rinnovano il loro affetto a colui che contribuì a ritrovare la Croce. "Il martirio di san Ciriaco rimanda alla Croce – afferma il vescovo Angelo Spina Arcivescovo nel messaggio inviato a tutti gli anconetani in occasione della festa del patrono – Gesù nel suo gesto di amore infinito, sacrificando se stesso, ci riconcilia con Dio e tra di noi. Dà il via ad una nuova umanità che, guardando a Lui, mette fuori dalla porta del cuore l’individualismo, la superbia, l’invidia, la gelosia, l’aggressività". Il vescovo alla città che non può restare inerte di fronte alle nuove povertà, chiede: "Possiamo immaginare e desiderare, ancora una volta insieme, il modo di stare accanto ai poveri, costruendo percorsi di accompagnamento, di prevenzione dell’impoverimento progressivo, di soccorso per chi sta scivolando nella disperazione? Possiamo immaginare e desiderare una città che accompagna in modo personalizzato chiunque si trovi in stato di necessità? Che vede nelle stesso povero delle risorse da valorizzare, energie da rinnovare?". La risposta è sì. "Come sarebbe interessante se nell’attività politica, al di là di qualsiasi appartenenza, ciascuno mettesse il proprio impegno per porre al centro la persona umana e la sua infinita dignità." Ecco la proposta: fare memoria della storia di carità e giustizia della nostra città, evidenziare le capacità e i talenti a servizio delle diverse condizioni di povertà, sviluppo della lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi, mettendo insieme i singoli, corpi sociali e istituzioni. Sabato 4 maggio, alle ore 8, la santa messa nella cripta sarà presieduta dal Vicario Generale don Luca Bottegoni. Alle ore 10.20 ci sarà l’omaggio floreale al santo patrono da parte dell’Amministrazione comunale. L’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica alle 10.30 e alle ore 17.30, con la partecipazione delle Autorità cittadine e del Clero della diocesi.

Claudio Desideri