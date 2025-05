La politica piange Adriana Celestini. Ex assessore in prima linea nel sociale

Un minuto di silenzio e un applauso in ricordo di Adriana Celestini, ex assessore comunale al commercio con la giunta Gramillano, scomparsa l’altro ieri a 71 anni. La seduta di ieri del consiglio comunale è iniziata così, preceduta da un ricordo toccante e apprezzato da parte del consigliere del Partito Democratico Angelo Tomassetti, visibilmente commosso. Un ricordo lo ha voluto tributare anche Arnaldo Ippoliti, consigliere di centrodestra (Ancona Protagonista x Silvetti).

Ieri pomeriggio è stata aperta la camera mortuaria dell’impresa funebre Tabossi per le visite di parenti e conoscenti e domani mattina (ore 10), nella chiesa di Collemarino, verrà celebrato il funerale di Adriana Celestini. Oltre al ruolo di assessore nella giunta di centrosinistra, la Celestini ha ricoperto tantissimi altri incarichi e ruoli. Un’esperienza consolidata la sua nell’affermazione della cultura di parità di genere in tutti gli ambiti della vita sociale e nell’impegno per il riconoscimento del ruolo sociale delle donne nell’ambito della pesca, nella ricerca di tutele e garanzie per lo svolgimento delle loro attività.

Ha operato in diverse associazioni che rappresentano le donne che a vario titolo lavorano nell’amministrazione e commercializzazione del pescato all’interno delle imprese familiari. In questo ruolo ha veicolato nelle donne la consapevolezza della qualità del lavoro che esse svolgono e delle loro capacità nello sviluppo del concetto di impresa e micro imprenditorialità. È stata socia fondatrice e presidente dell’associazione ‘Penelope-donne nella pesca’ di Ancona. Ha ricoperto la carica di Componente del Direttivo del Consiglio Consultivo Regionale (RAC) del Mediterraneo, in rappresentanza delle donne della pesca afferente alla rete europea AKTEA. Ha rivestito diverse cariche istituzionali nella pubblica amministrazione tra cui: Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e della Provincia di Ancona.