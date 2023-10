La politica s’interroga e accusa: "Una farsa, si rischia di precipitare"

Ancona e l’aeroporto delle Marche abbandonati da Aeroitalia: tante le prese di posizione da parte del mondo politico marchigiano, a cominciare da quella di Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche, che commenta le dichiarazioni a caldo del presidente Acquaroli, secondo cui "si tratta di una scelta commerciale unilaterale dell’azienda": "Questo non è vero – chiarisce Bomprezzi – ma è la conseguenza di impegni presi e non mantenuti da Atim, che è la società della Regione Marche. Non è corretto poi rimandare a un protocollo d’intesa, che vuol dire tutto e niente, con la Ryanair, sviando il discorso, quando non si è nemmeno in grado di portare avanti l’esistente". Sulla falsariga l’intervento di Maurizio Mangialardi, capogruppo regionale Pd: "Siamo ormai alla farsa: i tagli annunciati da Aeroitalia non solo rischiano di vanificare l’opera di risanamento economico-finanziario avviata dal centrosinistra nella scorsa legislatura, ma potrebbero far precipitare l’aeroporto in una crisi irreversibile. Purtroppo questa situazione è figlia del modo di fare politica della giunta Acquaroli". Mangialardi auspica che grazie all’interrogazione presentata dalla consigliera Bora, a nome del gruppo Pd, la situazione possa essere chiarita al più presto. "Ma la domanda da porsi è un’altra – prosegue Mangialardi –: il presidente, la giunta e i consiglieri regionali del centrodestra hanno la competenza e soprattutto la credibilità necessaria per affrontare una partita così delicata? Le imbarazzanti parole di Acquaroli fanno propendere per una risposta negativa. Basti dire che sono state sonoramente smentite addirittura dall’Atim, società della Regione Marche, e dalla direzione del Sanzio, che hanno invece indicato chiaramente nel mancato pagamento dei 750mila euro previsti dall’accordo di promozione, il motivo del disimpegno dell’azienda".

Insomma, soluzione al momento molto difficile, e stigmatizzata anche da Italia Viva: "Il presidente Acquaroli chiarisca immediatamente cosa sta accadendo – dichiara Fabiola Caprari, presidente regionale di Italia Viva Marche –. Leggiamo con sgomento la comunicazione ufficiale di Aeroitalia che ha in maniera unilaterale cancellato i voli internazionali, adducendo come motivazione il mancato rispetto degli accordi da parte della regione. Proprio questi voli sono per noi estremamente rilevanti per il sostegno al turismo. Chiediamo quindi alla Regione Marche di spiegare a quali inadempienze faccia riferimento Aeroitalia e come si possa immediatamente sanare questa grave situazione".

Sul tema anche Giorgio Andreani, segreteria regionale Uil Marche: "Chiediamo chiarezza perché in ballo ci sono i soldi dei contribuenti. La questione AeroitaliaSanzio non ha i contorni di un rapporto di natura economica tra imprese private che operano nel libero mercato ma riguarda un’azienda che usufruisce del sostegno di contributi statali. La Regione Marche è dunque chiamata a vigilare, a difendere in ogni sede la struttura aeroportuale, strategica per la regione, il servizio e i lavoratori che vi sono occupati da qualsiasi pretesa a scapito del pubblico interesse".

Il dibattito si sposta dalle aule della politica ai social dove in queste ore è un fiorire di commenti. Come quello di Ida Simonella, candidata a sindaco Pd alle elezioni contro Silvetti: "Un altro successo della giunta regionale".