La polizia alla fiera aumenta i controlli

Potenziati i servizi della Questura di Ancon. I servizi hanno portato all’identificazione di 229 persone e al controllo di 44 veicoli. È stata elevata una contravvenzione al Codice della Strada ed è stata, altresì, contestata una violazione amministrativa a carico di un giovane che deteneva, per uso personale, modiche quantità di hascisc. Inoltre, è stata rintracciata una donna di nazionalità britannica che era in stato di evidente alterazione da assunzione di bevande alcooliche e quindi anche lei sanzionata amministrativamente. Infine, una Volante è intervenuta in piazza Roma per una lite tra un ragazzo avventore di una bancarella e l’esercente.