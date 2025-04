La polizia autostradale sequestra 22 chili di hashish in un’auto

La Polizia ha sequestrato circa 22 kg di hashish, diviso in 217 panetti da 100 grammi ciascuno, nascosto nel bagagliaio di un’auto all’interno di uno scatolone. In arresto il conducente dell’auto.

I fatti risalgono al 2 aprile scorso quando la polizia stradale di Fano durante un servizio di pattugliamento del tratto autostradale ha controllato una Volkswagen Polo Bianca con un giovane di 24 anni a bordo che stava lasciando, dopo una breve sosta, l’area di servizio.

Il conducente ha esibito una patente di guida extracomunitaria ma lo stato di evidente agitazione e la difficoltà a spiegare le motivazioni del viaggio e il tipo di attività svolta per conto della ditta intestataria del mezzo ha indotto la stradale ad approfondire il controllo su quanto trasportato.

Così nel portabagagli posteriore è stato trovato uno scatolone con all’interno 217 panetti avvolti in cellophane contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 22 kg, con un valore sul mercato di almeno 30-35 mila euro.

Il giovane è stato arrestato e portato presso il carcere di Montacuto ad Ancona in attesa del processo, mentre la droga, il denaro in contante, circa 600 euro, i due cellulari in possesso del giovane e l’autovettura utilizzata sono stati sequestrati.

L’attenzione della Polizia di Stato per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è sempre massima anche nell’ambito dei normali servizi di vigilanza stradale, specie sull’arteria autostradale dove vengono trasportati rilevanti carichi di stupefacenti.