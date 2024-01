La polizia con i cani a caccia di droga

Lotta allo spaccio e all’illegalità: in campo una task force per controllare locali e persone: raffica di sanzioni. Giovedì pomeriggio e sera personale volanti del commissariato assieme alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona, a due unità di polizia locale, coordinate dal vice questore Dr Paolo Arena hanno setacciato il territorio. Con loro i cani Hermes e Ax: monitorate e setacciate le aree più sensibili della città: via Setificio, Granita, giardini pubblici, Porta Valle, parco del Vallato, quartiere San Giuseppe, piazzale San Savino e viale Verdi. Perquisizioni e controlli in 13 esercizi commerciali di cui due più a rischio, frequentati da soggetti con precedenti di polizia. Identificate 92 persone, 20 quelle positive ai controlli e 34 i veicoli controllati, due le perquisizioni. Sono state elevate cinque sanzioni per 2.411 euro per omessa revisione e guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo e divieto di sosta. Un 22enne jesino con precedenti di polizia in materia di stupefacenti è stato sorpreso in via Setificio con 0,60 grammi di hashish nascosta in un pacchetto di sigarette e avvolta in una bustina trasparente. Di qui la segnalazione al Prefetto per uso personale. I negozi controllati sono stati 13 di cui 2 sanzionati per 1.424 euro. In uno è stata accertata la mancata esposizione della Scia e delle norme specifiche del Tulps in tema di somministrazione alimenti e bevande con sanzioni per 616 euro. Nell’altro la mancata esposizione dei cartelli ben visibili con gli orari di apertura e chiusura e della Scia, con sanzioni per 808 euro.