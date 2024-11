La polizia consegna opuscoli: "Sensibilizzare l’opinione pubblica"

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il personale del Commissariato di Senigallia ha allestito un punto informativo presso il Centro Commerciale "Il Molino". Gli agenti hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi ed incontrato decine di persone con cui hanno parlato del problema relativo alla violenza di genere. "Scopo della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è infatti ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo barbaro e purtroppo sempre attuale fenomeno, che comprende il femminicidio, ma anche ogni forma di violenza di genere, fisica, economica, psicologica – spiega il vice Questore aggiunto Mabj Bosco - l’impegno della Polizia di Stato è costante nel prevenire e reprimere ogni forma di violenza di genere, nonché nel condurre permanentemente la campagna di sensibilizzazione "…questo non è amore", volta a coinvolgere tutta la cittadinanza su questa delicatissima tematica". In Commissariato è stata inoltre istituita un’area verde per la prima accoglienza delle donne in difficoltà .