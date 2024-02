La polizia in classe contro il bullismo

Sono tornati di nuovo tra i banchi i poliziotti di Ancona e, ieri mattina, hanno incontrato i ragazzi della scuola media Ferraris di Falconara per un altro appuntamento del progetto ‘Educhiamo insieme alla legalità’. Un’iniziativa voluta dal questore Cesare Capocasa d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. Tra le tematiche, il bullismo e il cyberbullismo. "L’importanza della comunicazione per un adolescente diventa fondamentale, così come è fondamentale parlare di questi temi, raccontando eventuali episodi subiti – scrivono da via Gervasoni – Oggi l’identità dell’adolescente è cambiata molto con l’avvento dei social. Questo porta loro a vivere fasi di inquietudini, tensioni, disagi e malesseri, come ci raccontano tristemente anche le cronache. La causa del disagio va cercata nel senso di smarrimento, vuoto, solitudine, nella mancanza di modelli sani di riferimento, mentre abbondano, purtroppo, quelli negativi".

I poliziotti hanno anche mostrato il funzionamento dell’applicazione You Pol, con la quale inviare nell’anonimato segnalazioni di episodi di bullismo o altri reati.