La polizia incontra Maikol, piccolo grande fan

La Polizia di Stato della questura di Ancona ed il questore Capocasa hanno incontrato Maikol, piccolo fan della Polizia. Il rapporto di Maikol con la Polizia di Stato risale a più di un anno fa, quando la madre Selenia ha scritto al questore Capocasa, raccontando la passione del figlio per le auto della Polizia di Stato ed in particolare per le sirene, che ne annunciano l’arrivo. In occasione della Pasqua, il piccolo ma grande guerriero ha incontrato i suoi eroi, ricevendo gli auguri di Pasqua da parte di tutta la grande famiglia della Polizia di Stato di Ancona.