La polizia mette in guardia gli studenti dai pericoli: "Occhio a web, alcol e droga"

Continuano gli incontri nell’ambito del progetto Educhiamo insieme alla legalità per l’anno scolastico 2023/2024, voluto dal Questore Capocasa d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale ed attivo per le scuole di Ancona e della provincia. Ieri si è tenuto un importante e proficuo incontro presso l’Istituto d’istruzione Superiore Podesti di Ancona, a cui hanno partecipato i poliziotti della Polizia Postale, il Commissario Capo dott.ssa Gerarda La Sala, il Commissario Daniela Iscaro ed il Commissario Sergio Cataldo, alla presenza della Dirigente dell’Istituto e del corpo docenti. I poliziotti della Polizia Postale hanno messo in guardia i ragazzi dai numerosi e molto spesso sconosciuti pericoli del web nei quali si può incappare navigando o, semplicemente condividendo una foto con gli amici, fino alla condivisione delle proprie informazioni personali con altri utenti dei social. Analizzando i pericoli che la rete cela e di cui spesso i giovani non sono in grado di capirne gli effettivi rischi, hanno stimolato un interessante dibattito anche sul corretto utilizzo delle numerose piattaforme social che oggi circolano in rete, comprese quelle estere che da poco sono sbarcate nella rete degli utenti del nostro Paese.

A seguire, il dibattito si è tenuto con i giovani funzionari della Questura che, attraverso un approccio di vicinanza ed empatia con i ragazzi, hanno parlato loro dei rischi che corrono con le loro azioni, alle quali spesso non danno peso ma che possono spesso trasformarsi o costituire veri e propri reati. Dalle misure di prevenzione come ammonimenti ed avvisi orali, alla luce anche delle recenti novità normative introdotte con il Decreto Caivano, fino all’uso, all’abuso ed agli effetti su mente e corpo delle sostanze alcoliche e stupefacenti, i giovani hanno ascoltato altri giovani - come loro - funzionari in divisa parlare loro e spiegargli, come veri amici, dei pericoli e delle giuste scelte da fare per intraprendere sempre la strada giusta. I funzionari hanno portato ai ragazzi le loro esperienze, le loro conoscenze, anche attraverso testimonianze dirette ed immediate. L’incontro ha suscitato un ampio e partecipato dibattito, con numerose domande a cui i giovani studenti hanno potuto trovare risposte. Non solo domande, ma anche molte curiosità, tra cui quelle su come diventare un poliziotto. Non solo dubbi e curiosità, il dibattito e l’interazione hanno riguardato anche tematiche come il razzismo, la disuguaglianza, ma anche lo sport e le passioni da coltivare. Il Questore di Ancona: "Esserci sempre è la nostra missione quotidiana. Ed esserci tra i giovani è per noi fondamentale al fine di prevenire episodi negativi ed illeciti, la nostra presenza tra i giovani è necessaria per diffondere sempre ed al meglio la cultura della legalità".