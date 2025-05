La polizia passa al setaccio cinque tra affittacamere e B&B

Ha messo in campo una serie di controlli ad alberghi, bed and breakfast ed affittacamere la Polizia di Stato di Fabriano. La disciplina impone la registrazione delle persone che prendono alloggio entro 24 ore dall’arrivo per consentire di verificare che non ci siano soggetti ricercati dalla giustizia o irregolari sul territorio nazionale. L’obbligo, da qualche anno, è assolto mediante registrazione su un portale informatico direttamente collegato con il dipartimento della pubblica sicurezza il quale, nel caso di soggetto di interesse, incarica in tempo reale la Questura di svolgere le verifiche del caso che, talvolta, provengono anche dall’Interpol, organo sovranazionale che coordina l’attività delle varie polizie. I controlli eseguiti hanno riguardato 5 strutture fabrianesi, tre di Sassoferrato e due a Genga e Serra San Quirico. E’ stato accertato che una struttura ricettiva di Fabriano e una sassoferatese non avevano proceduto alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza degli ospiti che avevano preso alloggio. Per questo, i due proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sanzionata dall’articolo 17 con l’arresto fino a tre mesi.