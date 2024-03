La polizia sequestra sexy toys per vendita non autorizzata

Bambole gonfiabili e falli in plastica, accanto a reggicalze, calze a rete e top sexy: maxi sequestro dei poliziotti e sanzioni per 22mila euro nel negozio cinese. Giovedì pomeriggio le volanti e la polizia giudiziaria del commissariato con le unità cinofile antidroga della questura di Ancona e la polizia locale, coordinati dal vicequestore Paolo Arena, hanno setacciato il territorio per prevenire i reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica, specie nei pressi delle stazioni dei bus e ferroviarie. Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città e controllati 8 negozi. All’interno di un negozio cinese, in viale della Vittoria è stata accertata la vendita non autorizzata di sexy toys: oggetti contrari alla pubblica decenza, usati da adulti per fini di libidine. Ben 400 prodotti, esposti negli scaffali in libera vendita, senza alcuna delimitazione di settore utile a impedire la visione ai minori e senza autorizzazione. Sono stati sequestrati in via cautelare. Per altri prodotti alimentari, si è accertata l’assenza di scia. Al titolare sanzioni amministrative pecuniarie per 22mila euro. Complessivamente sono state identificate 102 persone e 20 sono risultate positive ai controlli. I veicoli monitorati 33. Tre i verbali per violazione del codice della strada e un sequestro amministrativo per mancanza di documenti di circolazione. Al setaccio anche sei negozi del centro Il Torrione.

sa.fe.