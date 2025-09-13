La popolazione aumenta, gli studenti no

Un trend di lieve aumento, da tre anni, della popolazione che fa sperare, un lieve aumento dei bambini che vanno per la prima volta a scuola (251 e cioè 18 in più rispetto al 2024) quest’anno, ma complessivamente studenti ancora in calo di quasi 200 unità (194, pari al 2.27%) rispetto allo scorso anno. Sono 8.346 gli alunni che dopodomani saranno sui banchi (compresi i 251 lattanti e bambini dei nidi e delle materne e i 668 delle scuole dell’infanzia). Anche a Jesi resta evidente l’inverno demografico anche se, "per effetto dell’immigrazione e della maggiore propensione ad avere figli della popolazione straniera" a detta dell’assessore Samuele Animali, i residenti sono saliti dai 39,601 di luglio 2023, ai 39.767 dell’anno successivo e ai 39.803 di quest’anno. "Probabilmente riusciremo a superare quota 40mila a breve, vista anche l’imminente apertura del polo Amazon con un probabile aumento progressivo della popolazione residente - ha spiegato il dirigente Mauro Torelli –, motivo per cui la giunta di recente ha votato un atto di indirizzo volto al mantenimento dell’attuale dimensionamento e organizzazione scolastica, con i 4 istituti comprensivi. Anche in considerazione del dato in controtendenza rispetto a quello nazionale". In quest’ottica anche la previsione di un incremento dei posti di nido (oggi poco più di 1 su 3 dei richiedenti ha visto inserire il proprio figlio (solo 40 i posti per i lattanti), ma il dato è "in linea con la norma" e scuola dell’infanzia, grazie al polo 0.6 del Verziere. A fare il punto sui lavori in corso sulle scuole l’assessora Valeria Melappioni: "Il polo 0-6 aprirà per settembre 2026, ma siamo nei tempi previsti dal Pnrr. I lavori qui come alla mensa del Garibaldi non sono fermi (come denunciato dall’opposizione, ndr) ma la struttura in legno ha dei tempi tecnici per gli ordini e lavorazioni che avvengono fuori cantiere. La prossima settimana saranno inseriti i tramezzi e i lavori termineranno entro giugno 2026, come previsto dal Pnrr". Slitta a settembre 2026 anche la riapertura della scuola media Borsellino dove "mancano – spiega Melappioni -alcune ultime lavorazioni, ma l’apertura della Lorenzini e il trasloco della Federico II ci ha suggerito di posticipare il trasloco visto anche il fatto che gli attuali spazi (ex università, ndr) sono idonei". Lunedì alle 8 aprirà invece la nuova media Lorenzini di via Schweitzer dove si sta ultimando il parcheggio "dovrebbe essere pronto entro fine mese". "Al centro dell’attenzione la viabilità in quella zona residenziale – conclude l’assessore -. Saranno presenti gli agenti di polizia locale all’ingresso e all’uscita dalle lezioni per regolare i flussi di traffico".

Sara Ferreri