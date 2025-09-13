Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Ancona
La popolazione aumenta, gli studenti no
13 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
La popolazione aumenta, gli studenti no

Calo di 200 unità rispetto allo scorso anno, gli alunni jesini saranno 8346. Slitta a settembre 2026 la riapertura della media Borsellino

Ieri il punto sul via alla scuola

Per approfondire:

Un trend di lieve aumento, da tre anni, della popolazione che fa sperare, un lieve aumento dei bambini che vanno per la prima volta a scuola (251 e cioè 18 in più rispetto al 2024) quest’anno, ma complessivamente studenti ancora in calo di quasi 200 unità (194, pari al 2.27%) rispetto allo scorso anno. Sono 8.346 gli alunni che dopodomani saranno sui banchi (compresi i 251 lattanti e bambini dei nidi e delle materne e i 668 delle scuole dell’infanzia). Anche a Jesi resta evidente l’inverno demografico anche se, "per effetto dell’immigrazione e della maggiore propensione ad avere figli della popolazione straniera" a detta dell’assessore Samuele Animali, i residenti sono saliti dai 39,601 di luglio 2023, ai 39.767 dell’anno successivo e ai 39.803 di quest’anno. "Probabilmente riusciremo a superare quota 40mila a breve, vista anche l’imminente apertura del polo Amazon con un probabile aumento progressivo della popolazione residente - ha spiegato il dirigente Mauro Torelli –, motivo per cui la giunta di recente ha votato un atto di indirizzo volto al mantenimento dell’attuale dimensionamento e organizzazione scolastica, con i 4 istituti comprensivi. Anche in considerazione del dato in controtendenza rispetto a quello nazionale". In quest’ottica anche la previsione di un incremento dei posti di nido (oggi poco più di 1 su 3 dei richiedenti ha visto inserire il proprio figlio (solo 40 i posti per i lattanti), ma il dato è "in linea con la norma" e scuola dell’infanzia, grazie al polo 0.6 del Verziere. A fare il punto sui lavori in corso sulle scuole l’assessora Valeria Melappioni: "Il polo 0-6 aprirà per settembre 2026, ma siamo nei tempi previsti dal Pnrr. I lavori qui come alla mensa del Garibaldi non sono fermi (come denunciato dall’opposizione, ndr) ma la struttura in legno ha dei tempi tecnici per gli ordini e lavorazioni che avvengono fuori cantiere. La prossima settimana saranno inseriti i tramezzi e i lavori termineranno entro giugno 2026, come previsto dal Pnrr". Slitta a settembre 2026 anche la riapertura della scuola media Borsellino dove "mancano – spiega Melappioni -alcune ultime lavorazioni, ma l’apertura della Lorenzini e il trasloco della Federico II ci ha suggerito di posticipare il trasloco visto anche il fatto che gli attuali spazi (ex università, ndr) sono idonei". Lunedì alle 8 aprirà invece la nuova media Lorenzini di via Schweitzer dove si sta ultimando il parcheggio "dovrebbe essere pronto entro fine mese". "Al centro dell’attenzione la viabilità in quella zona residenziale – conclude l’assessore -. Saranno presenti gli agenti di polizia locale all’ingresso e all’uscita dalle lezioni per regolare i flussi di traffico".

Sara Ferreri

