La porta di casa è bloccata, si arrampica e precipita nel vuoto: grave

Rientra a casa per pranzo ma la serratura del portone sembra bloccata, non sapendo come poter entrare pensa di arrampicarsi fino alla finestra del terrazzo al secondo piano ma mentre si arrampica sulla palazzina precipita da quasi sei metri: gravemente ferito 42enne. È accaduto ieri a Moie in via Risorgimento attorno alle 12,30 quando l’uomo è stato soccorso da alcuni vicini. L’uomo che sarebbe precipitato da un’altezza di circa sei metri nel rovinare a terra avrebbe perso conoscenza.

Scattato immediato l’allarme, sul posto era stato inviato anche Icaro ma per via del maltempo l’eliambulanza non è riuscita a raggiungere Moie. L’uomo che nel frattempo aveva ripreso conoscenza è stato soccorso dal personale del 118 sopraggiunto con l’automedica e portato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Le sue condizioni sono gravi, diverse le lesioni ripotate nella caduta, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sa.fe.