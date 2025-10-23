"La porta imbattuta? Siamo la miglior squadra in Italia per minor numero di tiri subiti"

Agenore Maurizi nel post partita comincia l’analisi commentando l’elenco di gare che l’Ancona ha infilato senza subire gol: tra Coppa e campionato sette partite senza incassare reti: "Siamo la migliore squadra d’Italia per minor numero di tiri subiti dagli avversari – attacca il mister dorico –. A parte questo abbiamo giocato una buona partita, in cui tanti giocatori hanno dimostrato di essere in grado di giocare anche da titolare. Chi è sceso in campo s’è dimostrato all’altezza. Abbiamo giocato i primi venti minuti davvero molto buoni, abbiamo colpito una traversa con Mancino, creato occasioni molto importanti, ma su palle sbagliate in mezzo al campo abbiamo anche concesso occasioni agli avversari. Siamo stati in partita bene sia nel primo che nel secondo tempo, anche se gli ultimi minuti del primo non li abbiamo fatti benissimo. Sono molto contento della prova della squadra".

Indicazioni importanti anche in chiave campionato: "Ma già avevo le idee chiare – prosegue Maurizi –, adesso ancora di più. Zini? Un giocatore importante, deve solo pensare a credere in se stesso e adesso a recuperare in vista di Macerata. Molto bene anche Miola, per domenica dovremo fare delle valutazioni anche considerati gli under".

Sulla Coppa Maurizi è chiaro, è un obiettivo per l’Ancona, ma certamente secondario rispetto al campionato: "Non conta niente, non dà nessun punteggio, è un modo per fare giocare i giocatori in partite vere. Per noi è stata la dimostrazione che ci sono giocatori oltre a quelli che giocano più spesso".

Sull’altro fronte Simone Seccardini mastica amaro: "Ci sono mancati solo il gol e la gestione nei momenti cruciali, un pizzico d’esperienza in più avremmo potuto metterla in campo. Conoscevamo la caratura dell’Ancona, squadra di esperienza, di qualità, nei primi venti minuti ci ha aggredito, poi siamo usciti fuori alla grande, peccato che nelle nostre due ingenuità abbiamo concesso prima la traversa e poi il gol nel finale. Ma devo elogiare i miei ragazzi che non hanno demeritato, anzi, hanno onorato la partita sino in fondo".

Sul campionato Seccardini conclude: "Ancona e Ostiamare hanno panchine e ingaggi che fanno la differenza, ma contro entrambe non meritavamo di raccogliere zero punti. Rispetto a noi hanno malizia, scaltrezza, lucidità nei momenti chiave per portare a casa la partita. Sono squadre affamate di punti e non badano a fronzoli. Per me perdere non è un fallimento, per noi conta il progetto a lungo termine".

g.p.