La posizione dei parlamentari

Su quanto accaduto all’Inrca prendono posizione anche i parlamentari pentastellati. La notizia, infatti, è rimbalzata anche nella Capitale. "Continuano – dicono i 5 Stelle – a susseguirsi notizie di disservizi, disagi ed enormi criticità dai pronto soccorso di tutto il territorio italiano, ormai costantemente in crisi e tenuti in piedi solo dall’encomiabile lavoro del personale sanitario. L’ultima in ordine di tempo è quella che riguarda il punto di primo intervento dell’Inrca (Istituto nazionale di riposo e cura per anziani) di Ancona, dove sono state rinvenute delle

formiche sul corpo di una paziente".

"Invitiamo il Governo, e in particolare il ministro alla Salute Orazio Schillaci, a un intervento immediato, in modo tale da conoscere le cause dell’inaccettabile episodio e da prevenire eventi dello stesso genere in futuro e in altre strutture". Lo scrivono in una nota congiunta senatori e deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali. "La struttura parla di un solo insetto - proseguono i parlamentari - ma si tratterebbe ugualmente di un evento inaccettabile. È gravissimo che le nostre strutture ospedaliere e di cura in generale non riescano a soddisfare le più basilari condizioni igieniche. Vigileremo attentamente su questo e su tutti gli altri episodi che riguardano situazioni di disservizio nei confronti dei pazienti".