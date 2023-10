La Premier sul ponte dell’alluvione: "Il Governo per voi ci sarà sempre"

La Premier a Senigallia a 407 giorni dell’alluvione che causò la morte di tredici persone, sconvolgendo un territorio e lasciando una ferita che non si è mai rimarginata,

"Il Governo ci sarà sempre" garantisce il Presidente del Consiglio al suo arrivo non annunciato a Senigallia. Giorgia Meloni ha voluto dare ieri un segnale forte alla spiaggia di velluto con il sopralluogo sul ponte Garibaldi, inagibile dal 15 settembre 2022 e simbolo della grande alluvione. Con lei Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza e Darco Pellos, Prefetto di Ancona. "Rinnovo la solidarietà mia e del Governo alla città per quanto accaduto nel 2022 e ribadisco che questo Governo ci sarà sempre" - le parole di vicinanza della Premier –. Tredici le vittime provocate dall’alluvione, la seconda in otto anni, che ha messo in ginocchio Senigallia e l’intera vallata del Misa e Nevola. Ad accoglierla, il sindaco Massimo Olivetti con cui ha parlato dei lavori per la messa in sicurezza del Misa e della ricostruzione del ponte: la demolizione partirà lunedì. La ricostruzione, che prevede un ponte senza pile in alveo dovrebbe invece partire a gennaio.

Una visita che vale più di tante parole, a dimostrare che il Governo non si è mai dimenticato e che continua a lavorare in sinergia con la Regione. In attesa della ricostruzione, lo scorso luglio è stata aperta una passerella ciclopedonale per consentire un altro collegamento, oltre al ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, tra la zona nord della città ed il centro storico. Il sindaco ha voluto ringraziare la Meloni per aver stanziato, nell’immediato, 400 milioni di euro per garantire la ‘ripartenza’ del territorio e sopperire alle difficoltà delle 444 imprese colpite dall’alluvione che hanno riportato danni per 67 milioni di euro. Stregata dalla spiaggia di velluto dove ha pernottato, insieme al suo staff, diviso tra l’Hotel Terrazza Marconi, che ha ospitato la Premier, e il Raffaello Hotel. Secondo alcune indiscrezioni, il suo arrivo è stato annunciato all’ultimo minuto, giusto il tempo per blindare e studiare un percorso in modo da poter garantire la sicurezza della Presidente del Consiglio. Ad annunciare il suo arrivo, agenti accompagnati da Unità Cinofile che hanno perlustrato le strutture, ma anche parte dei body guard che si sono sistemati sulla passerella ciclopedonale, per non perdere d’occhio la Meloni durante il suo sopralluogo sul ponte dove si è soffermata insieme al sindaco. Un incontro che ha infuso sicurezza negli amministratori che lavorano incessantemente da quella maledetta notte del 15 settembre 2022. "L’ho ringraziata per aver citato la nostra città nel discorso d’insediamento al Senato ha ribadito la sua vicinanza alla città e all’intero territorio e la volontà di continuare a collaborare per ridare serenità alla popolazione e all’intero territorio colpito – le parole del sindaco Olivetti - si è parlato anche del problema del fiume e della sicurezza della città". Oggi la leader del Governo sarà ad Acqualagna per la firma dell’accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche: con lei saranno presenti anche il Ministro Fitto, il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale competente Francesco Baldelli. Per la città natale di Enrico Mattei sarà anche l’occasione di avere una madrina d’eccezione per la 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.