"La presenza inquietante", proiezione per ricordare. Roberto Moschini

A due anni dalla scomparsa, sabato alle 18 in zona Croce sarà ricordato Roberto Moschini, l’uomo, l’artista, il maestro. Nell’occasione si terrà la proiezione in formato digitale delle tavole, con lettura integrale, de "La presenza inquietante", romanzo grafico uscito nel 1977, con presentazione di Federico Fellini. Come momento di ricordo e occasione di ricerca, Aicha Djennane Moschini e Valeria Carnevali, critica d’arte e insegnante, vogliono celebrare l’esistenza e ricordare il vissuto e la storia di Moschini.