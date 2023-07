La presidente De Luca finisce nel mirino

La nuova legislatura è appena cominciata ma il presidente del Consiglio comunale, Vincenza De Luca è già nel mirino delle opposizioni. Secondo i consiglieri Annavittoria Banzi, Laura Luciani, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli (Pd), Lara Polita (Cittadini in Comune) e Marco Baldassini (Riformisti), l’inizio di mandato avviato dall’esponente di Falconara in Movimento appare "non proprio "collaborativo". E spiegano: "Dopo aver promosso la creazione di una chat con tutti i consiglieri per accordarsi sugli impegni futuri, si è ben guardata dall’utilizzarla. Ha preferito inviare una mail annunciando date ed orari per la convocazione delle Commissioni consiliari, alla quale, nonostante le richieste di modifica, hanno fatto seguito le convocazioni ufficiali di 3 Commissioni su 6, concordate unicamente con i membri della maggioranza - consiglieri ed assessori - e con gli uffici. Peraltro spetta ai membri di Commissione esercitare il voto e non di certo agli assessori per votare l’unico punto all’ordine del giorno ovvero la nomina dei presidenti e vice". Insistono sul ruolo super partes del presidente e dicono "è utile che Vincenza De Luca legga il regolamento, se non lo ha ancora fatto, e se ne faccia garante. Non vorremmo trovarci costretti a disturbare il prefetto sin da subito".