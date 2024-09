La presidente De Luca nel mirino della minoranza: "Un abuso di potere continuo, siamo stanchi"

"Siamo stanchi di subire le decisioni della presidente del Consiglio Vincenza De Luca e del presidente della Commissione Bilancio e Affari generali Luca Cappanera, entrambi della lista Falconara in Movimento". Denunciano l’assenza di "confronto e condivisione" i tre leader di una minoranza ricompattata Lara Polita (Cittadini in Comune), Laura Luciani (Pd) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti). A far saltare il banco, stavolta, la convocazione della capigruppo di ieri alle 15, alla quale nessun consigliere dell’opposizione ha potuto partecipare. Un fatto grave, per loro, considerato che la conferenza era propedeutica alla Commissione di domani, sempre alle 15. "Un abuso di potere palese – accusa Baldassini –. Lo dimostrano, nella chat dei capigruppo, le affermazioni della presidente De Luca". E cita testualmente quelle parole che a lei attribuisce: "’Per una volta ho deciso senza chiedere, purtroppo per motivi personali posso solo in questa data’". Dunque Baldassini: "Peccato che il regolamento approvato nel 2021 preveda la nomina di un vicepresidente, nomina che è stata disattesa", a quasi un anno e mezzo dall’insediamento della consiliatura. Per lui, "questa inadempienza procura una palese disfunzione dell’organo consiliare e lampanti forzature da parte di chi lo presiede". Il civico ne ha anche per Cappanera: "Prima chiede la disponibilità per data e orario, poi non risponde in chat ed infine convoca la riunione ignorando le nostre indicazioni". Durissima Polita (Cic): "Questi comportamenti non sono nuovi e si riallacciano ad un sistematico e perdurante atteggiamento di boicottaggio dell’opposizione, già lamentato al prefetto in più di un’occasione". E così pure Luciani (Pd), secondo la quale "è l’ennesima dimostrazione di quanto interessi a questa maggioranza confrontarsi e condividere le proprie decisioni con noi consiglieri di minoranza, dimenticando che rappresentiamo le migliaia di cittadini falconaresi che ci hanno votato. Decidono unicamente in base alle loro disponibilità, alle loro esigenze e ai loro scopi, con un’arroganza che si manifesta dalle scelte più banali fino al toglierci la parola nei Consigli comunali. È questa la loro idea di democrazia".

gi. gia.