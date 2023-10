La previdenza e il porto. Un nuovo servizio per i lavoratori

Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del 125esimo anno dalla nascita dell’INPS la Direzione Regionale Marche e la Direzione provinciale di Ancona hanno organizzato un convegno, dal titolo "La previdenza va in porto" presso la Cooperativa Pescatori Motopescherecci Ancona.

Nel corso dell’evento è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza un nuovo servizio consulenziale destinato ai lavoratori marittimi, attivo da novembre 2022 presso l’Organizzazione Produttori pesce azzurro Ancona” al molo Mandracchio di Ancona. La consulenza, che si svolge ogni ultimo venerdì del mese dalle 8,30 alle 12,30, è tenuta da funzionari INPS di Ancona ed è dedicato all’utenza privata, ai patronati, alle cooperative ed ai professionisti della pesca provenienti da tutta la regione.

L’Istituto in occasione del servizio fornisce a chi ne faccia richiesta informazioni sulla posizione contributiva, sulle modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione, sulla tipologia di prestazioni pensionistiche alle quali il marittimo può accedere e sulle tempistiche di erogazione, sulla normativa previdenziale ed eventuali prestazioni complementari. All’occorrenza, quando possibile, le prestazioni vengono liquidate in tempo reale o comunque sono prese in carico per l’immediata gestione in back office. L’attivazione di tale punto di consulenza, altamente specializzato, ha lo scopo di andare incontro alle esigenze di una tipologia di utenza particolare, che ha orari di lavoro non standardizzati e che accede a prestazioni pensionistiche per la cui definizione sono necessarie professionalità specifiche. Lo sportello attualmente è a libero accesso, non è quindi necessario prenotare preventivamente un appuntamento. Lo sportello avanzato svolge un ruolo fondamentale anche nei confronti dei molti cittadini stranieri che costituiscono la gran parte della manodopera impiegata nella marineria, garantendo loro la possibilità di avvicinarsi ad INPS e di acquisire consapevolezza dei diritti e dei doveri in ambito previdenziale. Angelo Malaccari, Presidente della Cooperativa Pescatori Motopescherecci Ancona che ha ospitato l’evento, ha ribadito l’importanza della cooperazione con le istituzioni, in ottica di un costante miglioramento; ha ringraziato le donne della pesca, il cui contributi essenziale ha permesso alle loro famiglie di fare impresa.