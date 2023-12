La prima direzione d’orchestra per Prina al festival Barocco

Gran finale per il ‘Festival Barocco delle Marche’, promosso dalla Fondazione "Alessandro Lanari" e diretto da Gianni Gualdoni. Il 2023 si chiude oggi (ore 19, ingresso libero; prenotazioni info@fondazionelanari.it) con un evento speciale realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Loreto, l’esecuzione del ‘Messiah’ di Händel nell’elegante Sala Macchi del Palazzo Apostolico. Partitura di grande respiro e di non consueta esecuzione, il capolavoro händeliano viene proposto in un concerto importante e distintivo. Al debutto, alla direzione d’orchestra, Sonia Prina (nella foto), cantante barocca di valore e fama mondiali, specialista assoluta del compositore tedesco. Prina, contralto, è considerata un punto di riferimento assoluto nella scena lirica internazionale e collabora abitualmente con i maggiori direttori del Barocco, da Rinaldo Alessandrini a Giovanni Antonini, da Harry Bicket a Fabio Biondi, da Ivor Bolton ad Alan Curtis, da William Christie a Ottavio Dantone. E ancora: Diego Fasolis, Christopher Hogwood e René Jacobs. Didatta di profonda esperienza, Prina insegna in prestigiose istituzioni formative, oltre che in tre Conservatori italiani (Cremona, Lecce, Bari). Il suo debutto ufficiale alla direzione d’orchestra avviene nel momento della sua piena maturità artistica.