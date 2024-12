La prima domenica del mese musei gratis

Ciò che funziona non va cambiato. E così, anche nel 2025, l’amministrazione riproporrà l’iniziativa delle aperture domenicali gratuite (la prima del mese) dei musei per i residenti a Jesi. Proposta due anni fa a Palazzo Pianetti, confermata (con successo) quest’anno nel Museo delle arti della stampa e ora pronta tornare ai Musei civici (da domenica 5 gennaio al 7 dicembre 2025). Un giorno al mese, gli jesini potranno visitare gratuitamente i tre musei accolti nell’edificio settecentesco: a salire, museo archeologico (piano terra), pinacoteca civica (primo piano) e galleria d’arte contemporanea (secondo piano).

C’è poi un altro strumento per avvinare l’arte. Ed è la Jesi Cultura Card, tessera che consente accessi illimitati a musei e luoghi cittadini. La carta ordinaria, per chi ha dai 26 ai 64 anni, costa 30 euro, mentre 20 per giovani e studenti da 6 ai 25 anni. Appena due euro per gli over 65 e i docenti. Sono previsti, inoltre, pacchetti speciali per le famiglie. Il tagliando sarà acquistabile nelle biglietterie di Palazzo Pianetti e del Museo Federico II.