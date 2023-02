Molti pensano che la tecnologia non sia adatta ai giovani e che sia anche molto pericolosa, invece può essere sfruttata in molti modi ed è una fonte di informazione gratis e disponibile per tutti. Per questo è importante che raggiunga tutto il mondo. Parlando di nuove tecnologie che hanno portato vantaggi, sia a noi che all’ambiente, possiamo ad esempio citare i tessuti digitali, che da poco tempo sono diventati una nuova realtà. Dai tessuti elastici alimentati con il sudore, alle camicie che raccolgono energia dal movimento e fibre intrecciate con led, che formano display indossabili. Il campo dei tessuti intelligenti è pieno di possibilità entusiasmanti. Yoel Fink, scienziato del MIT, dopo anni di ricerche sempre all’avanguardia, ha appena compiuto un importante passo avanti. Ha creato la prima fibra digitale in tessuto in grado di archiviare ed elaborare informazioni. Fibre elettroniche sviluppate in modo che possano trasportare un’informazione digitale. Le tecnologie stanno permettendo di velocizzare alcuni processi, come il sequenziamento del DNA. I progressi tecnici hanno ridotto notevolmente i costi e i tempi necessari per questo processo, che comunque continua ad essere una tecnica costosa a causa della strumentazione su cui si basa. L’analisi del DNA viene impiegata principalmente nella ricerca e nello sviluppo di farmaci e metodi diagnostici, ma, scesi i costi. La situazione cambierà. Per gli scienziati l’implementazione del "sequenziatore digitale" consentirà di ampliare le applicazioni del sequenziamento del DNA a settori come l’assistenza sanitaria, l’agricoltura e la medicina legale.

Filippo Cerquetella