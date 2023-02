"La prima goccia", un viaggio seguendo le rotte dei migranti

Nell’ambito della rassegna ‘Conversazioni d’autore’ oggi (ore 17) a Palazzo Campana di Osimo sarà presentato il libro ‘La prima goccia’, scritto da Musa Darboe e Francesco Moglianesi. Gli autori racconteranno il viaggio alla ricerca del futuro che Darboe (che sarà in collegamento da Stoccolma dove oggi vive) ha affrontato lungo le rotte dei migranti: dalle strade di terra di un villaggio del Gambia a quelle tracciate dai pick-up sulle sabbie del Sahara, dall’orrore dei lager libici al dramma dei barconi che attraversano il Mediterraneo. In Italia il suo cammino si trasforma in una storia di integrazione e accoglienza, contraddistinta da un forte impegno nel volontariato e nella vita sociale.