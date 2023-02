La prima mostra di Andrea Amici

La prima mostra fotografica di Andrea Amici domani e domenica, in via San Pietro 7. Il fotografo anconetano (classe ’87), autore degli scatti ripresi dalla Nasa e (in ultimo) dall’Istituto nazionale di astrofisica, esporrà le sue foto alla ‘Cantina fotografica’. "La sede dell’associazione culturale che ospiterà l’evento è una delle poche camere oscure di Ancona e della provincia – spiega Amici. Fondata nel maggio del 2017, l’associazione culturale che si occupa di fotografia analogica e di antiche tecniche fotografiche, è una realtà unica nel suo genere perché riunisce gli amanti della fotografia che finalmente trovano un luogo di aggregazione, di crescita e di confronto". E ancora: "L’associazione organizza periodicamente incontri culturali di approfondimento aperti al pubblico e opera volontariamente in ambito scolastico con laboratori per ragazzi e bambini". Per Amici, che ha fatto della fotografia la sua passione principale, "è una grande emozione" accogliere i concittadini in questo spazio: "La foto più emozionante? La via lattea immortalata a Pretare (una frazione in provincia di Ascoli Piceno), dopo il terremoto. Le immagini più faticose sono invece quelle fatte dalla cima del monte Vettore, o in Corsica, quando ho percorso 80 chilometri (con l’acqua razionata) nel deserto delle Agriate". È stato lui, qualche settimana fa, a realizzare lo scatto mozzafiato della cometa dei Neanderthal in un cupo (ma limpido) cielo anconetano. La foto gli è valsa la menzione dell’Istituto italiano di Astrofica: si vede la cattedrale di San Ciriaco e la cometa dei Neanderthal (scoperta lo scorso anno) che sfreccia nel cielo dorico. L’astro, scambiato inizialmente (dagli esperti) per un asteroide, ripasserà tra 52mila anni. Nel 2021, il web aveva particolarmente apprezzato la sua foto dei fulmini. In quell’occasione, Amici aveva raccontato come quella fosse "la prima volta" che fotografava fulmini: "Non mi era mai capitato prima". Amici aveva persino preso parte al documentario "Magicmountains.it – Storytellings Experience sui Monti Sibillini". L’appuntamento, per le giornate di sabato e domenica, è in via San Pietro numero 7 (dalle 17 alle 21).

Nicolò Moricci