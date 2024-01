La prima mostra di Luigi Paoloni

"Pablo Picasso a Jesi… non c’è mai stato, Luigi Paoloni a Jesi… c’è nato". Così un maxi manifesto affisso in città annuncia la prima mostra dell’artista ed ex cabarettista Luigi Paoloni, titolare del bar ricevitoria di via Gallodoro 84. La mostra, aperta tutti i giorni 9-13, 15.30-19.30 esclusi i festivi espone installazioni artistiche dedicate ai vari personaggi incontrati negli anni da Paoloni che è stato anche protagonista ne Il Bagaglino. La mostra è allestita in una stanza adiacente al bar di via Gallodoro. Tra le opere in mostra ce n’è una dedicata a Nanni Moretti dal titolo "Le parole sono importanti" e l’Urlo di Munk come lo avrebbe visto Pasolini ("Il grido di Pasolini"). Una mostra improntata all’estro e alla fantasia ma anche al riciclo dei materiali: un’installazione formata da dame di vetro ed espositori di lamette da barba ricorda i personaggi incontrati strada facendo dall’autore. La grande Valeria Moriconi ma anche personaggi che hanno fatto la storia della città come don Costantino Urieli, l’ex senatore Aroldo Cascia e tanti altri insomma il "plastico della mia città" come ha voluto intitolarlo. E poi un’installazione fatta di bottiglie di plastica che a loro volta contengono centinaia di tappi, divisi per ‘annate’.