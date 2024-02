La Primavera torna al successo contro il Messina

La Primavera dell’Ancona torna al successo superando 3-2 il Messina. Cinque gol e tante emozioni al Dorico contro gli isolani di Mancuso. I biancorossi partono con il piede sull’acceleratore. Nel giro di 9’ prima segna Wade Papa, poi il raddoppio di uno scatenato Useini. Partita maschia, fisica e ad alta intensità, costellata da diverse ammonizioni da entrambe le parti. Poco prima della fine del primo tempo è Cutispoto degli ospiti ad accorciare le distanze. Il secondo tempo è la copia del primo. L’Ancona parte carica ma è raggiunta al dal gol di Panzarella. Poi in pieno recupero ottiene un calcio di rigore per atterramento di Wade Papa, sul dischetto va Useini che spiazza il portiere e sigla il 3-2 con doppietta. "L’ottimo approccio ha portato il doppio vantaggio in pochi minuti – dice mister Tumiatti –. I ragazzi hanno dimostrato un cuore grande e dato il 110%. Godiamo questa gran prova di carattere".