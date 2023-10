La Pro Patria rischia a Busto Arsizio (Varese): Colombo: "Trasferta delicata"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

All’Euganeo oggi la Pro Patria alle 18.30 fa vista ai biancoscudati del Padova. Alla vigilia nella conferenza stampa allo Speroni il tecnico dei tigrotti Riccardo Colombo dice dopo l’impresa di Coppa Italia a Mantova: "Mi auguro che si sia capito l’atteggiamento giusto da tenere in campo, che la cosa che conta di più è la squadra, l’aiuto al compagno, l’essere capaci di saper soffrire e di difendere tutti e undici assieme". "Tutta la rosa - aggiunge - ha capito bene come siamo, come dobbiamo essere come squadra, come siamo noi come spirito, come piace a me la squadra. Speriamo di mantenere la giusta continuità. Adesso giochiamo contro le squadre più forti, sarà una gara molto tosta".

Sarà necessaria ancora tanta abnegazione e una volta trovato il giusto assetto i biancoblù vogliono restare concentrati partita dopo partita: "Il Padova non ha ancora perso, ha il miglior attacco e la miglior difesa, dobbiamo dare ancora di più". L.D.F.