La Pro Sesto illude, la Giana rimonta. Derby combattuto, risultato giusto

GORGONZOLA (Milano)

Botta e risposta tra Giana e Pro Sesto che impattano per 1-1 e muovono entrambe la classifica, pur restando nelle zone basse del girone A di Serie C. La squadra di Chiappella mantiene comunque due punti di vantaggio rispetto agli ospiti salendo a quota 12, mentre i biancocelesti salgono a 10 e staccano così il Fiorenzuola, prendendo il quartultimo posto in solitaria. Nessuna delle due formazioni riesce comunque ad uscire con un successo che avrebbe significato molto in un periodo di alti e bassi, ma per la Giana il pari sancisce comunque il terzo risultato utile consecutivo, mentre dalla parte opposta alla Pro continua a mancare un’affermazione arrivata per l’ultima volta contro l’Alessandria il 29 settembre alla sesta giornata, contro un’avversaria oggi penultima, sebbene in un momento di risalita. La formazione di Parravicini ha avuto l’occasione di vincere andando avanti con Bruschi, che già aveva segnato una settimana fa contro il Trento. E’ grazie a lui che arriva il vantaggio esterno al 31’ del primo tempo, risultato con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa, però, la Giana trova dopo 10’ il gol del pari grazie al guizzo vincente di Fall (mezzo gol è di Barzotti che apparecchia al meglio l’occasione). Mattia Todisco