La Pro Sesto risponde al Renate: 1-1

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Nel derby tra Pro Sesto e Renate per la dodicesima giornata del campionato di serie C con entrambe le squadre alla ricerca di un ritorno alla vittoria, alla fine viene equamente divisa la posta in palio. Moduli speculari in avvio, con il 4-3-3 e al 2’ Sereni scalda subito i guantoni a Botti. Risponde Bruschi al 5’ con la sfera fuori. Al 10’ bel colpo di testa in tuffo di Sorrentino, però centrale e poco dopo sinistro di Sala fuori di poco. All’11’ affondo di Sorrentino e diagonale in rete. Al 17’ gioco sospeso per un riflettore spento e si riprende al 31’. Fallani al 41’ salva su punizione di Bruschi. Sono concessi 17’ di recupero e al 48’ è rigore per la Pro Sesto e Bruschi, vittima del contrasto con Garetto, pareggia. Nel secondo tempo all’8’ il Renate rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Mondonico.

PRO SESTO-RENATE 1-1 (1-1) Marcatori: pt 11’ Sorrentino, 49’ Bruschi.