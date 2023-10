La Pro Sesto si illude, poi cala la notte

La Pro Sesto esce sconfitta dal campo del Trento per 3-1 nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Bruschi. Dopo un primo tempo senza reti, la Pro passa in vantaggio con il suo numero 98. L’attaccante, al 3’ della ripresa, inventa una parabola meravigliosa col destro a giro dopo aver battuto un calcio d’angolo ed essersi fatto riconsegnare il pallone dal compagno con cui aveva scambiato nei pressi della bandierina. Un colpo da campione che permette agli ospiti di mettere la partita sui binari più congeniali, ma col passare dei minuti la Pro cala e Attys ne approfitta per lanciarsi su un ottimo pallone in verticale fulminando Botti al 68’. Sei minuti dopo una conclusione di Frosinini trova una fortunosa deviazione e la parabola tradisce l’estremo difensore ospite. Tris firmato da Petrovic in contropiede all’80’. Per la squadra di Parravicini il tempo per pensare alla sfida appena passata non sarà tantissimo. Martedì si gioca infatti un turno infrasettimanale valevole per la decima giornata e l’avversaria sarà la Virtus Verona. M.T.