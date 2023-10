"La promozione delle Marche è stata fatta?"

"Le imprese se ci sono i voli li utilizzano, il problema è l’incoming. Abbiamo forse promosso le Marche in Austria e in Spagna vista l’introduzione dei nuovi voli per Vienna e Barcellona?". Così il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini sullo stop ai voli internazionali (compagnia Aeroitalia) dall’aeroporto Sanzio, appena partiti.

Pierluigi Bocchini, un nuovo stop per lo scalo anconetano.. perché secondo lei?

"Dire che non ce lo aspettavamo sarebbe dire una bugia. Sapevamo tutti che si trattava di una compagnia appena nata e autorizzata al volo da un anno appena".

La compagnia sostiene che siano mancati i contributi pubblici...

"Al di là di questa polemica bisogna dire che gli unici voli che funzionavano erano quelli per Barcellona mentre gli altri erano pressochè vuoti. Quello di Falconara è uno scalo complesso che necessita di tempo e di investimenti seri a lungo termine per l’incoming e l’outgoing. Servono operatori seri. Perché quando si fa una scelta non si può mollare dopo un mese e mezzo. Vero è che nel medio lungo termine avere voli con poche persone non può funzionare".

Che fare allora?

"Cercare interlocutori seri e affidabili come ad esempio Ryanair, invece che fare scommesse. È opportuno affidarsi ad operatori seri e investire nell’incoming nei luoghi di destinazione dei voli. Parliamo di collegamenti che fanno parte di un sistema che deve funzionare: la parte business, il turismo e i giovanistudenti. A parte le imprese che il loro lo fanno, il territorio marchigiano con tutte le sue ricchezze è promosso correttamente all’estero? Ad esempio in Austria e Spagna si è lavorato per promuovere le Marche? Abbiamo provato a fare in modo che spagnoli e austriaci vengano a scoprire la nostra regione? Una promozione che va fatta presto, prima che sia troppo tardi".

Bocchini, è preoccupato per la situazione dell’aeroporto che da anni cerca di superare le difficoltà?

"Non nascondo che come imprenditori ci chiediamo: ma questo aeroporto funziona solo se sostenuto da contributi pubblici? I voli di continuità funzioneranno per un anno ancora. C’è tempo per capire le alternative ma sono voli che hanno mostrato la loro efficacia".

C’è da dire che molti voli avevano costi più alti rispetto agli altri aeroporti del centro Italia..

"Quando un volo è vuoto o comunque non pieno il costo è inevitabilmente più alto. La chiave sta nel promuovere fuori il nostro territorio. Lo diciamo a tempo. È ora di farlo sul serio"