La proposta dell’assessore: "Bagni pubblici a pagamento. Così ci ripaghiamo tutti i costi"

Bagni pubblici a pagamento per garantire la copertura delle spese. La proposta è stata lanciata dall’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, che tra i suoi mille ambiti ha anche quello della manutenzione dei 13 bagni pubblici che sono attivi all’interno del territorio comunale: "Si è parlato di 50 centesimi durante la discussione – spiega Tombolini – ma ovviamente tutto andrebbe valutato e discusso in maniera collegiale. Ho fatto un esempio, parlando dei 50 centesimi solo come metro di paragone: se mettessimo quella cifra lì riusciremmo a coprire la cifra delle manutenzioni annuali con 442mila usi da parte dei privati cittadini. I bilanci dei Comuni, specie quando si parla di lavori pubblici e dunque del mio settore, sono sempre ingessati e noi abbiamo bisogno di trovare delle economie e, quando possibile, di risparmiare".

Il tema dei bagni pubblici e della loro manutenzione era emerso in commissione, ma ieri Tombolini ha fornito le cifre: "Il tema mi ha appassionato, al punto da pensarci spesso anche durante la notte – ha detto l’assessore con delega ai Lavori pubblici rispondendo a un’interrogazione del consigliere dem Andrea Vecchi – Ogni anno il Comune deve investire 221mila euro per l’apertura al mattino, la chiusura alla sera e la pulizia. È una cifra di cui volentieri farei a meno per magari investirla in altri capitoli. Ogni bagno ci costa 17mila euro, a quel punto sarebbe molto più conveniente assumere due persone per occuparsi delle varie operazioni. Non stiamo parlando di un servizio alla persona obbligatorio, quindi l’opportunità di far pagare l’accesso per l’uso dei bagni è tutt’altro che campata in aria".

Infine l’annuncio di una nuova progettualità: "A breve inseriremo due nuovi bagni con ingresso controllato, anche nell’ottica degli atti vandalici e del mantenimento del decoro, in grado di auto-pulirsi – ha aggiunto Stefano Tombolini – L’idea è quella di installarli al Duomo e al Piano". In passato i bagni pubblici sono stati terreno di scontro tra maggioranza e opposizione a proposito delle loro condizioni e sull’effettiva funzionalità di alcuni di essi. Scontri che hanno visto protagonista anche l’ex assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, sempre molto attivo su quel capitolo.

p.cu.