"La proposta di Bocchini non è frutto di invenzioni. E va analizzata bene"

L’intervista al Carlino, rilasciata dal presidente della Confindustria di Ancona Pierluigi Bocchini, va letta e invita ad una riflessione anche se il sindaco Fiordelmondo, del problema che costantemente solleva l’imprenditore jesino, pensa notte e giorno e tiene costantemente tanti contatti con chi di dovere, Amazon in testa. Bocchini è uno jesino che ha il merito di avere alle spalle un’attività imprenditoriale di primissimo livello, presente nel mondo. E se si preoccupa del problema di Amazon vuol dire che è interessato, come tutti, affinchè le cose, al momento giusto, vadano per il meglio. Egli ancora una volta ci fa presente che inghippi sul trasporto, una volta operante Amazon, ne potremmo avere. Azzarda una proposta alla quale non avevo proprio pensato. Se la proposta della bretella che colleghi Interporto-Amazon con lo svincolo dell’autostrada di Montemarciano è frutto di un approfondito studio di esperti, ivi compresi i tempi burocratici ed esecutivi, assume valore. Se crede, la prenderà in considerazione il sindaco e quanti dovranno comunque farci avere tutti i servizi necessari perchè al momento opportuno non si creino le difficoltà che paventa Bocchini.

Il Comune di Jesi, di fronte al problema, appare sereno perché ha in mano due prospettive: da una parte ridurre al minimo l’uso dell’auto per raggiungere il nuovo hub, dall’altra saranno adottati pullman e treni (da molti anni già la ferrovia è all’interno dell’Interporto). L’unico problema a questo progetto ottimo, è quello che abbiamo a che fare con l’Ente ferrovie che, forse tecnicamente arriverà a garantire l’adeguamento della struttura attuale, ma non so quanto potrà garantire il rispetto degli orari dei treni. All’idea bisogna allacciare la garanzia di ottenere una perfetta puntualità per ovvi motivi. Una puntualità come quella dei treni giapponesi in cui il capotreno chiede scusa ai viaggiatori se c’è un ritardo di 10 secondi. Non so se la proposta di Bocchini della bretella sia un sogno suscitato da una certa preoccupazione o una realtà che potrebbe essere presa in considerazione. Certo è che ad oggi né io né i tanti che abitano la Vallesina hanno capito perché quello svincolo di Montemarciano sia stato realizzato molti anni or sono a pochissimi km dall’uscita di Ancona nord. Il deserto costante attorno al casello conferma le mille domande. Oppure che ci sia stata tanta lungimiranza in vista di Amazon? Miracolo!

Vittorio Massaccesi, ex sindaco di Jesi.