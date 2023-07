La protesta "Bus così pieni da ’piantarsi’"

"Autobus carichi di studenti al punto che nei giorni scorsi uno è stato costretto a fermarsi in salita e chiedere il cambio mezzo. Eppure paghiamo ben 500 euro l’anno di abbonamento per ogni ragazzo". A protestare sono le mamme del Senigalliese. "La situazione trasporto pubblico extraurbano è sempre pessima, soprattutto a Senigallia e soprattutto nel periodo estivo – spiega al Carlino Romina Sdogati -. Perché nonostante per il periodo scolastico uno paghi un abbonamento di oltre 500 euro non è quasi mai garantito il posto a sedere, ma spesso al rientro i nostri ragazzi devono stare in piedi perché non ci son posti. Abbiamo provato a chiedere di migliorare il servizio ma Bucci, ora Atma, non intende assolutamente aggiungere un pullman o come invece succede a Jesi, mettere il cosiddetto ‘lunghetto’". Le mamme del Senigalliese, preoccupate si chiedono anche: "Ma non era vietato far stare gli studenti in piedi? Non è più pericoloso adesso?".

"Nel periodo estivo – aggiunge Romina Sdogati - la situazione, nonostante non ci siano le scuole, è anche peggiore. I ragazzi con l’abbonamento annuale vanno al mare a Senigallia dai Comuni dell’entroterra e spesso il pomeriggio, al rientro, devono stare stipati come delle sardine. L’assurdo si è raggiunto venerdì pomeriggio scorso quando nel pullman in partenza da Senigallia alle 17,30 e diretto a Sassoferrato sono salite tra le 60 e le 70 persone. I pullman sono degli anni Novanta o comunque piuttosto vecchi. Arrivato all’altezza di Pongelli non si riusciva a salire verso Ostra Vetere: la velocità era talmente ridotta, a causa del surriscaldamento del motore, che è stato necessario chiamare un altro autobus che da Barbara ha preso i passeggeri e continuato il giro. Allora da mamma mi chiedo, ma possibile che con oltre 500 euro all’anno di abbonamento non siano garantite almeno le basi della sicurezza per i nostri ragazzi? Ogni anno la situazione è peggiore. Il servizio – conclude Romina Sdogati - è utilizzato anche dai numerosi richiedenti asilo che si trovano tra Ostra Vetere ed Arcevia saturando ancora di più i mezzi".

A protestare non sono soltanto i genitori degli studenti. Una signora che fa la badante a Serra de’ Conti infatti riferisce: "Giovedì pomeriggio aspettavo il bus alla fermata del Molino e il pullman non si è neanche fermato per quanto era pieno. Ho dovuto aspettare il mezzo successivo transitato un’ora e mezza dopo".

Sara Ferreri