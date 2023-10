La protesta dei comitati: "L’aria qui è irrespirabile": "Una parte minoritaria"

Fischi assordanti "perché anche le parole sono finite, ma non saremo mai stanchi di gridare il nostro diritto a vivere in un ambiente salubre". In questo modo oltre 200 cittadini, attivisti e ambientalisti hanno dato il benvenuto agli invitati della festa dei novant’anni della raffineria Api. La protesta è stata promossa da Mal’aria, l’Ondaverde e Falkatraz. "Una convivenza difficile" tra sito industriale e abitanti e "una narrazione di pacificazione col territorio che non è vera", ha esordito uno degli organizzatori, Fabrizio Recanatesi. "I novant’anni sono lastricati di incidenti, che hanno coinvolto la sicurezza. Poi c’è un presente – ha aggiunto – di esalazioni che coinvolgono l’interezza di Falconara e realtà limitrofe. Qui si è confusa l’emergenza con la norma, l’eccezione con la regola". A ruota gli altri: "L’aria è irrespirabile, proviamo bruciori a naso e gola, abbiamo anche paura di girare in città. Siamo consapevoli che le risposte siano complesse, ma abbiamo sempre coinvolto politica, parti sociali, Istituzioni e abbiamo sempre trovato un muro di gomma. Ricoversione? Non si è fatto nulla. Si cambi davvero strada". Dai padiglioni della celebrazione, invece, non sono mancate le stilettate ai comitati: "Abbiamo degli oppositori, quei signori che stanno là fuori – l’esordio dell’ad di Api raffineria Giancarlo Cogliati – i quali non vogliono prendere atto di quello che stiamo portando avanti. Non siamo fossilizzati sul fossile, ma guardiamo alla transizione energetica in maniera razionale e paziente. Siamo i più avanti nel nostro settore". Il carico dell’ex sindaco Goffredo Brandoni, oggi assessore regionale, dopo un intervento sentito sull’importanza industriale dell’Api: "Ho ereditato un Comune che era sull’orlo del dissesto finanziario. Prima di noi non c’erano stati rapporti con la raffineria, soltanto una sfilza di cause in essere tra Api e Municipio. Con suo padre Aldo – ha detto rivolgendosi a Ugo Brachetti Peretti – abbiamo messo una pietra tombale sui contenziosi. Abbiamo incamerato una cifra importante per risanare un bilancio e guardare alla Falconara del futuro, ma non per quei signori che manifestano fuori". Più distensivo il vicesindaco attuale, Valentina Barchiesi, in sostituzione di Stefania Signorini: "Fondamentale un rapporto franco, ma costruttivo tra le parti per affrontare i temi ambientali, la tutela della cittadinanza e i posti di lavoro. Anche per compiere il passo verso quei cittadini che lamentano impatti sulla comunità e convivere in armonia". La chiosa di Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona, che parlando di "orgoglio industriale" e snocciolando i numeri è parso sorpreso dalla "parte minoritaria che fa finta di non accorgersene. Siete la punta di diamante del sistema marchigiano. Esempio di sviluppo e sostenibilità. I dati della qualità dell’aria sono allineati a quelli della regione".

g.g.