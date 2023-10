La protesta dei genitori: "Un nuovo asilo nido nel parco della materna. Il Comune si fermi subito"

Asilo nido nel giardino di una materna, esplode la rabbia dei genitori che si dicono pronti a dare battaglia nei confronti dell’amministrazione comunale: "Questa notizia ci ha lasciati sgomenti e ha generato non poco malcontento tra di noi poiché, come riscontrabile dal rendering presente sul sito del Comune di Ancona (nella foto in alto, ndr), la nuova costruzione andrà a occupare gran parte del giardino togliendo lo spazio esterno ai nostri bambini che frequentano la materna". A sostenere questa posizione è l’avvocato Laura Antonelli che rappresenta tutti i genitori della scuola Alba Serena di via Misa, a Torrette, lei compresa, a detta loro ignari di questa decisione fino a pochi giorni fa: "Lo confermo infatti – spiega la legale anconetana al Carlino – Solo la scorsa settimana, nel corso di una riunione ordinaria di aggiornamento sul programma didattico di quest’anno siamo stati infornati che nel giardino della scuola materna sarebbe stato costruito dal comune di Ancona, con i fondi del Pnrr, un asilo nido. Proprio tale sfogo esterno, con i giochi presenti, ha da sempre rappresentato il punto di forza della scuola materna Alba Serena. Vorrei ricordare che la scuola non ha neppure una palestra o un altro spazio dedicato all’attività motoria o utilizzabile, ad esempio, per la recita di fine anno scolastico. Ribadisco che noi genitori non siamo mai stati informati prima dell’intenzione del Comune di avviare il cantiere in questione. Se ne fossimo stati a conoscenza ciò avrebbe senz’altro influito sulla decisione di iscrivere o meno i propri figli in quella scuola". L’intervento di Torrette fa parte del pacchetto che la vecchia amministrazione era riuscito a includere tra i 58 milioni di euro da ricevere come finanziamenti del Pnrr. In questa fase decisiva la giunta sta avviando i cantieri delle opere garantite: "Come genitori ci stiamo domandando se la scelta di utilizzare quello spazio della scuola materna Alba Serena sia stata il frutto di un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione, con particolare riguardo alla disponibilità di altre aree che non avrebbero comportato disagi e un sacrificio al giardino di pertinenza della scuola. Come noto, infatti, nella fascia di età dai 3 ai 6 anni le aree esterne sono essenziali per uno sviluppo armonico e in salute della psiche dei bambini. A ciò si aggiunga che, se come detto i lavori dovessero iniziare nel prossimo mese di novembre, pena la perdita del finanziamento Pnrr, i bambini della scuola materna non potrebbero utilizzare il giardino da subito. Senza dimenticare la preoccupazione di noi genitori legata ai disagi e ai rischi connessi alla presenza quotidiana di un cantiere edile, tra sicurezza, esalazioni, polveri e così via".

Il gruppo di genitori intanto ha fatto le sue mosse: "Abbiamo inviato al comune di Ancona una formale richiesta di accesso agli atti, anche dei documenti progettuali, per verificare se al netto degli spazi che verranno occupati dalla nuova costruzione la scuola materna Alba Serena manterrà il requisito di una superficie minima al metro quadro fruibile da ciascun bambino".

Pierfrancesco Curzi