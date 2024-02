La protesta in piazza: "Ridatemi i miei figli". Aggredisce i poliziotti. Arrestata una mamma

Protestava con tanto di cartelli per poter rivedere i figli che gli sono stati tolti dal tribunale dei minorenni quando è arrivata la polizia. La donna, una 38enne di origine cubana, non aveva avuto il permesso della questura per posizionarsi in piazza Roma, con megafono e striscioni e dove da questa estate presidia quasi costantemente lo stesso posto per dare visibilità alla sua situazione. Una mamma disperata, di tre bambini, che stanno crescendo altrove, lontani da lei ma con le procedure previste dalla legge.

Al rifiuto di lasciare la piazza, chiesto più volte dagli agenti, avrebbe spinto via i poliziotti che stavano facendo solo il loro lavoro, farla allontanare, creando scompiglio. In pochi minuti si sarebbe agitata e avrebbe aggredito gli agenti. Calci, spintoni e anche sputi in faccia. Alla fine la mamma della protesta è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto si è fatto refertare, aveva qualche escoriazione, un altro è sotto profilassi per lo sputo che lo ha raggiunto al volto. Anche caricarla a bordo della volante è stato complicato, rifiutava le manette, avrebbe cercato di divincolarsi e la sua agitazione non si è placata nemmeno negli uffici di via Gervasoni, dove è stata portata ammanettata. In questura avrebbe continuato a ribellarsi.

L’arresto risale a mercoledi mattina. Controllando le sue generalità è emerso anche che la donna ha un divieto di avvicinamento, con tanto di braccialetto elettronico, ad un magistrato della Procura dei Minori di Ancona che avrebbe minacciato per via della lontananza dai figli. Minacce di morte e rivolte anche nei confronti dei familiari del magistrato che lo ritiene non dalla sua parte. Deve stare lontano ad almeno mezzo chilometro, compresi i luoghi in cui opera e si sposta per lavoro. Per questo la questura non l’aveva autorizzata alla protesta in piazza Roma, come era accaduto invece in passato, quando non aveva ancora la misura cautelare. Per le minacce ha una denuncia in corso e un’altra, dello stesso tenore, lo ha nei confronti di una assistente sociale che ha seguito sempre la sua causa per i figli.

La donna in passato ha fatto proteste anche davanti al tribunale dei Minorenni. Ieri mattina, assistita dall’avvocato Fabrizio Del Gobbo, è comparsa davanti al giudice Matteo Di Battista che ha convalidato l’arresto disponendo per lei l’obbligo di firma alla pg. Al giudice la donna ha spiegato che non ha aggredito nessun poliziotto ma si sarebbe solo difesa da modi troppo violenti nei suoi confronti, pensando di poter protestare per far valere un suo diritto. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per analizzare meglio la posizione della sua assistita e l’udienza è stata rinviata al 9 maggio.