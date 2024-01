La protesta nei campi: "Così politica e burocrazia uccidono l’agricoltura: basta, trattori in piazza"

"Forse è ora di scendere in piazza anche noi con i nostri trattori come stanno facendo gli agricoltori di mezza Europa. Perché questa Politica agricola comunitaria è davvero miope e sempre più folle". Di fronte ai trattori schierati in strada in Germania contro il prezzo del gasolio agricolo che si aggiungono alle proteste in Francia per la burocrazia della Pac e in Belgio per la tassazione sul letame delle stalle, il direttore regionale di Confagricoltura, Alessandro Alessandrini, non si risparmia. "È ormai di tutta evidenza – rimarca – come le derive green e ambientaliste che vorrebbero gli agricoltori giardinieri e non più contadini, le limitazioni sempre più stringenti all’uso di fitofarmaci e fertilizzanti o certe idee folli sul benessere animale che vanno ad equiparare una vacca da latte ad un cagnolino da salotto, stanno mostrando tutte le loro incongruenze. Scelte, il più delle volte, basate non su dati agronomici e scientifici, ma solo su posizioni ideologiche". Alessandrini snocciola numeri impietosi. "Nelle Marche – ricorda – in un decennio si sono perse circa il 24% delle aziende agricole: dalle 44.866 imprese del 2010 alle 33.800 del 2020. Sono diminuite di 20mila ettari le superficie coltivate, gli allevamenti sono quasi scomparsi e le aree più interne abbandonate a lupi e cinghiali. Di fronte a tali numeri è evidente come tutte le politiche poste in atto fino ad ora non siano state nemmeno lontanamente sufficienti ad arginare il fenomeno". Per il direttore "le responsabilità della politica sono enormi ma dovremmo tutti fare un profondo esame di coscienza".

"Se da un lato – aggiunge – è d’obbligo esprimere solidarietà ai colleghi europei che protestano, dall’altra dovremmo domandarci perché noi non stiamo facendo lo stesso. Non mi risulta che il prezzo del carburante in Italia sia più basso o che la nostra burocrazia sia efficiente. Non parliamo poi del modo, non certo edificante, in cui spesso l’agricoltore è visto in Italia. Di tutto ciò la colpa è anche nostra. La causa va ricercata, ad esempio, in alcune associazioni di categoria che preferiscono manifestare contro nemici immaginari (vedi la carne "sintetica") rispetto che alzare la voce nelle sedi opportune per ristabilire un minimo di buon senso e normalità. Qualche colpa ce l’hanno anche quegli agricoltori che preferiscono fare gli speculatori con pochi quintali di grano piuttosto che fare squadra e coordinarsi fra loro per spuntare dei prezzi migliori".

Un quadro complesso che fotografa la difficile realtà di un settore che "nonostante mille difficoltà, continua a svolgere il ruolo più importante per qualsiasi nazione: produrre cibo e custodire il territorio. Una funzione strategica che andrebbe fatta pesare maggiormente in primis dagli stessi agricoltori". "Se quei trattori che durante le festività sono stati spostati in mezza Italia per creare alberi di Natale e scenografiche coreografie da riprendere con i droni e postare sui social si fossero portati pacificamente fuori da qualche palazzo del potere o lungo qualche autostrada – conclude Alessandrini – l’effetto ottenuto sarebbe stato probabilmente più incisivo".