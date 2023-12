La protesta non si ferma. Due giorni di stop a gennaio: "Servono misure strutturali"

"Senza interventi strutturali è doveroso proseguire con la mobilitazione: 48 ore di sciopero a gennaio". Ad annunciarlo sono le segreterie generali nazionali di Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed per i medici e Nursing Up per il settore infermieristico: "La manovra economica per il 2024 è l’ennesimo schiaffo al Servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti e perché mortifica i principi della salvaguardia della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute che continuano a non essere tra le priorità di questo Paese, a prescindere dal colore e dall’appartenenza politica di chi lo governa".

È un affondo duro quello delle rappresentanze sindacali che hanno forte presa anche sul territorio regionale e provinciale, specie Anaao e Cimo, tra le sigle che raccolgono più iscritti tra i medici: "Senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, nel mese di gennaio 2024 proseguiremo con 48 ore di sciopero, le cui date verranno comunicate non appena sentite la basi associative. I numeri della fuga di medici, dirigenti sanitari, infermieri ed ostetriche dalle corsie sono sempre più allarmanti. Siamo a un punto di non ritorno".

Allo stato di agitazione di ieri non ha aderito neppure la Cgil Medici che ha messo in campo il suo stato di agitazione con i confederali a novembre e che comunque ha appoggiato lo sciopero di ieri delle altre sigle e si appresta a fare lo stesso a gennaio quando probabilmente a manifestare saranno le altre sigle.