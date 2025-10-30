La protesta: "Vietato abbattere le piante"

Nuova rotatoria davanti all’ospedale Profili, spuntano i primi malumori e qualcuno affigge cartelli di divieto abbattimento piante sugli alberi – nove in tutto – che si trovano in prossimità dell’incrocio, e che dovranno essere probabilmente sacrificate.

Dall’opposizione Lorenzo Armezzani scrive una lettera aperta alla sindaca e all’assessore ai Lavori pubblici: "Per favore, ripensate la rotatoria dell’incrocio dell’ospedale", il suo appello dopo che la giunta Ghergo ha approvato, il 16 ottobre scorso, il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria all’interno del nucleo urbano, in corrispondenza dell’intersezione tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Guglielmo Marconi. Un investimento da 140mila euro.

"Le rotatorie danno l’idea di città che vogliamo soprattutto in un incrocio tutto sommato piccolo e così a ridosso del centro storico e dell’abitato – evidenzia Armezzani –. È vero, sono contrari alla sua realizzazione una minoranza di cittadini, persone che vanno a piedi, per scelta o per necessità, che si muovono in bicicletta, o con una sedia a rotelle o un passeggino. Siamo pochi ma siamo quelli che vivono la città e le sue strade metro per metro. Mettendo i passaggi pedonali così lontani dalle intersezioni, ci costringete a camminare, spingere la sedia a rotelle e i passeggini per decine di metri in più, avanti e indietro, ogni giorno per tutti i mesi, per tutto l’anno. E tutto questo solo per consentire alle auto di transitare più rapidamente. Ai bisogni di chi stiamo realmente pensando: alle persone o alle macchine? Le rotatorie ci spingono lontano dalle attività commerciali che lì già soffrono per i pochi parcheggi, e stanno per subire la tempesta dei nuovi centri commerciali che sorgeranno su via campo sportivo. C’è poi il consumo di suolo – aggiunge Armezzani – e le nove maestose piante che saranno abbattute solo, dobbiamo ripeterlo, per far passare le macchine. Gentile sindaca e gentile assessore – continua la lettera – tutto questo serve davvero? Perché non proviamo a pensarci come una città moderna e farci aiutare dalla tecnologia, dai semafori intelligenti, dall’apportare piccole modifiche alla viabilità, come dissuasori di velocità e altre soluzioni innovative?".

Il consigliere di opposizione chiede di indire "un consiglio comunale aperto, un’assemblea pubblica e un referendum cittadino". In questi giorni, rivela, "sono comparsi dei cartelli sulle piante che saranno abbattute: un tentativo estremo di abbracciarle, perché stanno lì da prima di noi e potrebbero starci ancora dopo di noi".