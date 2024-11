La prova Carezze e predatori

La discriminazione di genere è il filo conduttore de “La prova”, ultima fatica teatrale di Bruno Fornasari in scena stasera alle 21 sul palco del Teatro Nuovo. Una produzione Teatro Filodrammatici di Milano, regia dello stesso Bruno Fornasari con Tommaso Amadio, Marta Belloni, Camilla Pistorello, Michele Radice. Con La prova, testo spiazzante, tra battute al vetriolo e lanci di yogurt, Fornasari torna a provocare su temi scottanti dell’attualità come aveva fatto al debutto de “la scuola delle scimmie” testo vincitore nel 2019 del Premio Nazionale Franco Enriquez alla drammaturgia. Stavolta la storia è ambientata in una agenzia di comunicazione dove si dipanano le dinamiche relazionali e professionali di quattro personaggi, due uomini e due donne.

Piccole e grandi questioni di creatività, potere e solidarietà, ma anche di seduzione, corteggiamento, erotismo. Tutto inizia quando l’agenzia, diretta da Fede, deve vincere la gara per un importante spot contro la discriminazione femminile. Tina è la creativa chiamata per fare la differenza su un argomento così delicato. Richiamarla è un rischio perché, testa calda, l’ultima volta lei se n’era andata dopo una feroce discussione che ha coinvolto anche Edo, amministratore dell’agenzia e, da allora, suo ex compagno. Mentre aspettano l’arrivo in ufficio di Fede, Tina spiega a Edo di non voler accettare la proposta di lavoro perché la sera precedente, a cena, il capo ha avuto un comportamento sgradevole con una carezza non richiesta. È possibile dar prova a tutti quanti che quella carezza ha svelato, in realtà, che Fede potrebbe essere un predatore? Cosa è successo davvero l’ultima volta che lui e Tina hanno lavorato insieme?

“La prova“ è una commedia che fa esplodere una sassaiola di battute senza esclusione di colpi, toccando alcuni nervi scoperti della società con domande scomode. "È davvero possibile – si chiede Bruno Fornasari – pensare a un predatore senza complici? E quale miglior complice di chi potrebbe condividere il tuo stesso destino e dovrebbe avvisarti d’essere una potenziale preda? In tempi di caccia al mostro, denunciare anche questo potrebbe essere un passo avanti per sparigliare le carte e diventare tutti davvero “femministi". “La prova“ diventa una rappresentazione di opinioni confuse per verità assolute. Uno sguardo satirico e anche divertito sull’estenuante gioco di ruoli tra maschio e femmina in cui Fornasari conferma il suo talento e la capacità di creare spaccati sociali e umani che svelano delle inquietudini di oggi.

“La prova“ fa parte del cartellone 2024/25 del Teatro Nuovo dal titolo “Rivoluzioni Teatrali” con la direzione artistica di Carlo Scorrano e il supporto di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.