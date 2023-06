La prova d’italiano "L’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp Niente di più attuale"

di Ilaria Traditi

E la prima è andata. Abbiamo intervistato alcuni studenti e studentesse ieri mattina all’uscita dalle aule dopo aver sostenuto la prima prova dell’esame di maturità, il tema di italiano. "Ho scelto la traccia sull’Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp – racconta Patrick Pacurar della 5C indirizzo sportivo dell’Istituto Benincasa- Sono d’accordo sul fatto che a causa della tecnologia e della velocità dei social media non siamo più in grado di apprezzare la lentezza tipica della vita reale".

Patrick lavora come cameriere nella pizzeria di famiglia e rivela che ormai "anche i clienti non sanno più aspettare, siamo sempre tutti di fretta e vogliamo tutto e subito". Mattia Marcelli Flori, compagno di classe, ha scelto in controtendenza la traccia sulla lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità e scritta durante il periodo della pandemia. "Le prove scritte per me sono pilastri importanti – spiega – e ora che siamo fuori dalla pandemia è giusto averle ripristinate". Mattia farà Scienze Motorie a Urbino e dopo la maturità sta pensando di organizzare un viaggio con gli amici. Edoardo Barucca, anche lui 5C indirizzo sportivo ha scelto l’analisi del testo tratto da "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo e ha già le idee chiare su cosa fare una volta finito l’esame: "Voglio entrare nell’Esercito per fare missioni all’estero – rivela – farò la scuola triennale ma prima vorrei pensare a una breve vacanza per staccare". Il compagno di classe Riccardo Cesaretti ha scelto la traccia di Belpoliti, in assoluto la più gettonata, dove ha analizzato il valore dell’attesa in base alla sua personale esperienza. "Finito l’esame vorrei proseguire gli studi in Economia Aziendale ma non ho ancora le idee chiare al 100%. Intanto a fine luglio andrò in vacanza a Corfù con gli amici". All’istituto d’arte Mannucci troviamo Nadia Scognamiglio e Tommaso Antonangeli, tra i primi a uscire dopo circa 4 ore di prova. Entrambi hanno optato per la traccia sull’elogio dell’attesa ma con interpretazioni diverse. "A me l’attesa mette ansia, cerco sempre di evitarla – spiega Nadia- forse è una caratteristica di noi giovani ma non credo che sia tutta colpa dei social. Il mondo ha iniziato ad accelerare già dall’800, è un processo molto più lungo". Mentre secondo Tommaso l’attesa è proprio quell’elemento che aiuta ad apprezzare il presente anche se, sottolinea, "in futuro potremmo non avere più tempi morti. Nel mio tema ho parlato anche di Elon Musk e del suo progetto di collegare l’uomo alle macchine attraverso dei microchip sottopelle. Chissà il futuro dove ci porterà". Ma per adesso meglio pensare al presente e per entrambi l’estate servirà a guadagnare qualcosa con lavoretti stagionali per poi affrontare l’università. Al classico Rinaldini infine incontriamo Karol Tanton e Asia Pieroni della 5F, che rivelano quanto la preparazione dell’esame sia stata fonte di stress e preoccupazioni, soprattutto per la seconda prova. Entrambe hanno scelto la traccia di Belpoliti e insieme dal prossimo anno intendono frequentare il corso in Criminologia a Macerata, una grande passione in comune. "Ho lavorato tutto l’anno e continuerò anche in estate – spiega Asia- poi con Karol andremo a fare una breve vacanza appena ci sarà possibile".